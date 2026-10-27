ÖFB Cup Round of 16
The slump continues! WAC loses to second-division team Wels
Another game, another blow—WAC’s losing streak has continued into the ÖFB Cup Round of 16, as the Lavant Valley team was eliminated with a 0-1 loss to second-division side Hertha Wels!
Just as in the 1-0 league loss in Hartberg during new coach Manfred Schmid’s debut, a single goal proved decisive in Wels as well. It was scored by Wels forward Tolgahan Sahin as early as the 4th minute.
Before halftime, the Carinthians struggled to break through the hosts’ defensive wall; the only chances they had were squandered by Giacomo Vrioni (42nd minute) and Donis Avdijaj (45+2).
After the break, the 2025 Cup champions became more dangerous, but Wels goalkeeper Kilian Schröckner kept the score at 0–0 with some fine saves. On the other end, former WAC player Christopher Wernitznig could have added to the lead but hit the post (62').
The Upper Austrians, coached by interim manager Markus Lackner, have reached the quarterfinals for the first time ever.
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