ÖFB Star Scores a Brace
Baumgartner Sends Leipzig to the Cup Round of 16!
Christoph Baumgartner saved Leipzig from a bitter cup elimination!
Thanks to a brace by the substitute ÖFB national team player, the German Bundesliga side prevailed 2-1 over third-division club Rot-Weiß Essen in the second round of the DFB Cup.
The visitors, down a man, were trailing 0-1 until the 78th minute, when the Lower Austrian—who had recently returned from a long injury layoff—scored twice (78th, 82nd). Nicolas Seiwald had received a yellow-red card in the 44th minute following a series of fouls.
Hütter Also Clears Promotion Hurdle
Frankfurt, led by coach Adi Hütter, has also advanced to the next round. Eintracht won the top-flight showdown against HSV on the road, 3-1. Augsburg defeated third-division side Großaspach 4-2. Mainz, without Stefan Posch and Philipp Mwene, lost 0-2 to second-division side VfL Bochum.
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