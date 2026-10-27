Victory Over Vienna
LIVE: Goal! Demir gives Rapid an early lead
Seventh consecutive competitive win for SK Rapid! The Hütteldorf side also prevailed in the ÖFB Cup round of 16 against First Vienna FC, winning 3-0 at the Hohe Warte.
Rapid has confidently secured its spot in the quarterfinals of the ÖFB Cup. The Bundesliga leaders lived up to their role as favorites on Tuesday in the “mini Vienna derby” against second-division side Vienna, winning 3-0 (1-0) in front of 6,168 fans at the Hohe Warte. For coach Johannes Hoff Thorup’s squad, it was their seventh consecutive competitive victory. Yusuf Demir (18th minute) with a beautiful move and Claudy Mbuyi (69th, 86th minutes) on his return to the starting lineup sealed the win.
The Rapids’ coach opted against major lineup changes in Döbling, bringing in just three fresh faces—right back Eaden Roka, winger Moulaye Haidara, and forward Mbuyi—compared to the 5-1 league victory over Austria Lustenau. Jannes Horn, Petter Nosa Dahl, and Ercan Kara were given a rest. The favorites approached the match with the necessary intensity and largely controlled the action. After Haidara missed a chance (15th minute), it was left to Demir to provide the first highlight. The former Barcelona player was left unmarked, took a shot from the edge of the penalty area, and curled it perfectly into the corner with his left foot. Vienna had a chance to equalize, but former Rapid player Bernhard Zimmermann shot over the bar from a prime position (28th minute).
Mbuyi’s Brace
In the second half, Mbuyi sealed the deal, sliding a cross from Dahl—who had come on as a substitute shortly before—over the line from close range. Rapid goalkeeper Niklas Hedl prevented a goal on a header (79th minute). The game was all but over when Mbuyi scored into an empty net after a through ball from Tilio. Shortly before that, Vienna had unsuccessfully appealed for a handball penalty by Nenad Cvetkovic. This marked a happy ending for Rapid at the very venue where, two years ago, they had suffered a round-of-16 defeat against SV Stripfing and, 20 years ago, had been knocked out of the cup by Vienna. The dress rehearsal ahead of Sunday’s big derby (5 p.m.) at Austria can be considered a success.
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