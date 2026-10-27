Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Victory Over Vienna

LIVE: Goal! Demir gives Rapid an early lead

Nachrichten
27.10.2026 09:32
Claudy Mbuyi (right) scored twice.
Claudy Mbuyi (right) scored twice.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Seventh consecutive competitive win for SK Rapid! The Hütteldorf side also prevailed in the ÖFB Cup round of 16 against First Vienna FC, winning 3-0 at the Hohe Warte. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rapid has confidently secured its spot in the quarterfinals of the ÖFB Cup. The Bundesliga leaders lived up to their role as favorites on Tuesday in the “mini Vienna derby” against second-division side Vienna, winning 3-0 (1-0) in front of 6,168 fans at the Hohe Warte. For coach Johannes Hoff Thorup’s squad, it was their seventh consecutive competitive victory. Yusuf Demir (18th minute) with a beautiful move and Claudy Mbuyi (69th, 86th minutes) on his return to the starting lineup sealed the win.

  The Rapids’ coach opted against major lineup changes in Döbling, bringing in just three fresh faces—right back Eaden Roka, winger Moulaye Haidara, and forward Mbuyi—compared to the 5-1 league victory over Austria Lustenau. Jannes Horn, Petter Nosa Dahl, and Ercan Kara were given a rest. The favorites approached the match with the necessary intensity and largely controlled the action. After Haidara missed a chance (15th minute), it was left to Demir to provide the first highlight. The former Barcelona player was left unmarked, took a shot from the edge of the penalty area, and curled it perfectly into the corner with his left foot. Vienna had a chance to equalize, but former Rapid player Bernhard Zimmermann shot over the bar from a prime position (28th minute).

Yusuf Demir scored to make it 1–0.
Yusuf Demir scored to make it 1–0.(Bild: GEPA)

Mbuyi’s Brace
In the second half, Mbuyi sealed the deal, sliding a cross from Dahl—who had come on as a substitute shortly before—over the line from close range. Rapid goalkeeper Niklas Hedl prevented a goal on a header (79th minute). The game was all but over when Mbuyi scored into an empty net after a through ball from Tilio. Shortly before that, Vienna had unsuccessfully appealed for a handball penalty by Nenad Cvetkovic. This marked a happy ending for Rapid at the very venue where, two years ago, they had suffered a round-of-16 defeat against SV Stripfing and, 20 years ago, had been knocked out of the cup by Vienna. The dress rehearsal ahead of Sunday’s big derby (5 p.m.) at Austria can be considered a success.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
27.10.2026 09:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf