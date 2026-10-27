LIVE: Goal! Demir gives Rapid an early lead

The Rapids’ coach opted against major lineup changes in Döbling, bringing in just three fresh faces—right back Eaden Roka, winger Moulaye Haidara, and forward Mbuyi—compared to the 5-1 league victory over Austria Lustenau. Jannes Horn, Petter Nosa Dahl, and Ercan Kara were given a rest. The favorites approached the match with the necessary intensity and largely controlled the action. After Haidara missed a chance (15th minute), it was left to Demir to provide the first highlight. The former Barcelona player was left unmarked, took a shot from the edge of the penalty area, and curled it perfectly into the corner with his left foot. Vienna had a chance to equalize, but former Rapid player Bernhard Zimmermann shot over the bar from a prime position (28th minute).