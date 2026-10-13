Als Aufsteiger an die Spitze der Tiroler Liga!

Ebenso erfreulich war die Kulisse: Rund 500 Zuschauer verfolgten die Partie am Sportplatz in Haiming. „Wir haben heuer einen Zuschauerschnitt von 500. Aber ohne eigenen Ausschank bringt uns das nicht viel. Wir sind von kleinen Sponsoren sowie von den rund zwölf Veranstaltungen abhängig, die wir im Jahr über machen“, erklärte Hell.

Das direkt an den Sportplatz angrenzende Gasthaus ist verpachtet und steht in keiner direkten Verbindung zum Verein. Ein Aufstieg in die Regionalliga West wäre für die Oberländer deshalb kaum vorstellbar. „Wir hatten aus unserer Westliga-Zeit Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre Schulden, die uns bis in die frühen 2000er-Jahre begleitet haben. Wir geben nur das aus, was wir haben“, sagte der sportliche Leiter.