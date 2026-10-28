Zwei neue Röhren fürs Grazer Trink- und Abwasser

Neues Bausystem bei Speicherkanal Mariatrost

Ebenfalls abgeschlossen wurden die Arbeiten beim Speicherkanal Mariatrost. Dieser soll bei Starkregen zusätzliche Rückhaltekapazitäten bereitstellen und die Gewässer entlasten. Erstmals in Graz kam dabei das sogenannte Microtunneling-System zum Einsatz: Eine zehn Meter tiefe Grube diente als Ausgangspunkt für die Errichtung der 630 Meter langen Röhre. So konnte an der Oberfläche gleichzeitig am Ausbau der Straßenbahnlinie 1 gewerkt werden.

Darin liegt auch der Wermutstropfen für die staugeplagten Verkehrsteilnehmer im Grazer Nordosten: Die erste Bim auf der zweigleisigen Strecke fährt laut Ausbau-Fahrplan erst im Dezember 2027.