Engine Torn Out
18-Year-Old Trapped After Serious Crash
While swerving to avoid a deer, an 18-year-old driver in Upper Austria veered off the road with his Mercedes around 3:38 a.m. and collided with a tree on an embankment. The vehicle rolled over twice, and the engine was ripped out. The young man was trapped in the car and had to be freed.
An 18-year-old from the Freistadt district was driving on the B 124 on October 27, 2026, at 3:38 a.m., coming from Unterweiterdorf toward Pregarten in the municipality of Wartberg/Aist, when, according to his account, a deer ran across the road. He swerved to the right to avoid the deer, causing his car to veer onto the road shoulder, where it continued down the embankment alongside the road until it struck a tree.
His car then rolled over twice on its side and came to a stop on its wheels in the embankment. The impact was so severe that the engine block was torn out.
Injured and Taken to the Hospital
The 18-year-old was trapped and had to be cut free by the Wartberg/Aist Volunteer Fire Department using hydraulic cutters.
He received first aid from the emergency physician and was transported by the Pregarten ambulance to Freistadt Regional Hospital with injuries of unspecified severity.
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