18-Year-Old Trapped After Serious Crash

An 18-year-old from the Freistadt district was driving on the B 124 on October 27, 2026, at 3:38 a.m., coming from Unterweiterdorf toward Pregarten in the municipality of Wartberg/Aist, when, according to his account, a deer ran across the road. He swerved to the right to avoid the deer, causing his car to veer onto the road shoulder, where it continued down the embankment alongside the road until it struck a tree.