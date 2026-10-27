Steirer erwartet in Ferien schönes Herbstwetter

Frau Holle stattete der Steiermark am verlängerten Wochenende einen Kurzbesuch ab: Auf vielen Bergen der Obersteiermark fiel der erste Herbst-Schnee, von der Reiteralm über Planai und Hauser Kaibling bis zu Planneralm oder Tauplitz – und auch die Turrach zeigte sich schon winterlich. „Weitere Schneefälle sind aber nicht in Sicht, höchstens am Mittwoch kann es bis ab einer Höhe von 2000 Metern etwas schneien, viel wird’s aber nicht sein“, stellt Jessica Spengler, Meteorologin vom Wetterdienst Ubimet, klar.