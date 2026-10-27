Steirer erwartet in Ferien schönes Herbstwetter

Kaum Wolken und viel Sonne – in den Herbstferien wartet auf die Steirer großteils schönes Wetter. Das Wintergastspiel in den Bergen ist jedenfalls vorüber.
Frau Holle stattete der Steiermark am verlängerten Wochenende einen Kurzbesuch ab: Auf vielen Bergen der Obersteiermark fiel der erste Herbst-Schnee, von der Reiteralm über Planai und Hauser Kaibling bis zu Planneralm oder Tauplitz – und auch die Turrach zeigte sich schon winterlich. „Weitere Schneefälle sind aber nicht in Sicht, höchstens am Mittwoch kann es bis ab einer Höhe von 2000 Metern etwas schneien, viel wird’s aber nicht sein“, stellt Jessica Spengler, Meteorologin vom Wetterdienst Ubimet, klar.
Generell erwartet die Steirer in den Herbstferien aber schönes Wetter, zeigt sich die dritte Jahreszeit quasi von ihrer besten Seite. Heute gibt’s nur vereinzelt Wolken, es klart aber schnell auf und die Höchsttemperaturen erreichen elf bis 15 Grad. Am Mittwoch fällt eben in der Obersteiermark Regen, der sich erst am Abend in Richtung Süden ausbreitet – bei ganz ähnlichen Temperaturen wie heute.
Freundlicher Mix und viel Sonne
Ab Donnerstag wird’s dann wieder schöner. „Vereinzelte Schauer sind im Norden zwar möglich – generell erwartet uns aber ein freundlicher Mix mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 16 Grad“, prognostiziert Spengler. Ganz ähnlich auch der Freitag, nur im Ennstal werden die Wolken dichter und es kann vereinzelt regnen.
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