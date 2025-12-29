Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Taxi-Raub

Täter durch Fingerabdrücke am Fahrzeug überführt

Steiermark
29.12.2025 12:29
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Martin A. Jöchl)

Nachdem am Sonntag, 21. Dezember, eine Taxilenkerin in Kalsdorf bei Graz mit einer Waffe bedroht wurde, konnte nun der mutmaßliche Täter ausgeforscht werden. Die Polizei konnte Fingerabdrücke am Fahrzeug sicherstellen.

0 Kommentare

Am 21. Dezember wurde eine Taxilenkerin im Einfahrtsbereich des Badesees Copacabana in Kalsdorf (Bezirk Graz-Umgebung) von einem unbekannten Mann mit einer Waffe bedroht. Nun führten gezielte Fahndungsmaßnahmen zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Am Samstagabend konnten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität einen 30-jährigen Afghanen im Bereich der Marktstände des Grazer Lendplatzes festnehmen.

Der Tatverdächtige zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig, jedoch konnte er im Zuge einer sogenannten Lichtbild-Wahlkonfrontation von der 58-jährigen Taxilenkerin eindeutig wiedererkannt werden. Zum Verbleib der bei der Tat verwendeten Waffe laufen noch weitere Ermittlungen. Der 30-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Opfer gelang Flucht
Raubversuch: Taxilenkerin (58) mit Pistole bedroht
21.12.2025

Zur Überführung des Verdächtigen führten Fingerabdrücke, die von Tatortbeamten bei einer Spurensicherung am Fahrzeug unmittelbar nach der Tat gesichert werden konnten. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
167.654 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.841 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.345 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf