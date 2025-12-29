Täter durch Fingerabdrücke am Fahrzeug überführt

Der Tatverdächtige zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig, jedoch konnte er im Zuge einer sogenannten Lichtbild-Wahlkonfrontation von der 58-jährigen Taxilenkerin eindeutig wiedererkannt werden. Zum Verbleib der bei der Tat verwendeten Waffe laufen noch weitere Ermittlungen. Der 30-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.