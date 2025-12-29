Täter durch Fingerabdrücke am Fahrzeug überführt

Nachdem am Sonntag, 21. Dezember, eine Taxilenkerin in Kalsdorf bei Graz mit einer Waffe bedroht wurde, konnte nun der mutmaßliche Täter ausgeforscht werden. Die Polizei konnte Fingerabdrücke am Fahrzeug sicherstellen.
Am 21. Dezember wurde eine Taxilenkerin im Einfahrtsbereich des Badesees Copacabana in Kalsdorf (Bezirk Graz-Umgebung) von einem unbekannten Mann mit einer Waffe bedroht. Nun führten gezielte Fahndungsmaßnahmen zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Am Samstagabend konnten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität einen 30-jährigen Afghanen im Bereich der Marktstände des Grazer Lendplatzes festnehmen.
Der Tatverdächtige zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig, jedoch konnte er im Zuge einer sogenannten Lichtbild-Wahlkonfrontation von der 58-jährigen Taxilenkerin eindeutig wiedererkannt werden. Zum Verbleib der bei der Tat verwendeten Waffe laufen noch weitere Ermittlungen. Der 30-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Zur Überführung des Verdächtigen führten Fingerabdrücke, die von Tatortbeamten bei einer Spurensicherung am Fahrzeug unmittelbar nach der Tat gesichert werden konnten.
