„Aktion scharf“: Lenker mit 2,3 Promille erwischt

Bei einer steiermarkweiten Verkehrs-Schwerpunktkontrolle der Polizei konnten am Freitag rund 1000 Raser geahndet werden. 21 Lenker waren betrunken, einer hatte stattliche 2,3 Promille Alkohol im Blut.
Die Kontrollen konzentrierten sich insbesondere auf die Bekämpfung von Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer sowie auf die Überprüfung der zulässigen Geschwindigkeiten. Und die Bilanz der Aktion zeigte signifikante Verstöße:
Der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Klaus Rexeis, erklärte dazu: „Die gesteigerte Präsenz der Exekutive soll eine präventive Wirkung erzielen und die Unfallzahlen langfristig reduzieren. Die Landesverkehrsabteilung betont die Wichtigkeit dieser Schwerpunktaktionen für die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr.“
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