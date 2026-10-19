Stürmisches Graz, Alabas Albtraum & Bayern-Leader

Trotz Verletzungssorgen zeigt Sturm Graz, dass sie die Nummer eins in der steirischen Landeshauptstadt sind. In „Sportkrone Inside“ sprechen wir aber nicht nur über die Vormachtstellung in Graz, sondern auch über die prekäre Situation in Wolfsberg, die weiterhin die Laterne inne haben. In der deutschen Bundesliga übernehmen die Bayern die Tabellenführung, die sie wohl nicht mehr hergeben wollen. Und David Alaba hätte sich seinen Einstand wohl auch anders vorgestellt: 0:3 gegen Lecce, Auswechslung nach 45 Minuten und Pfiffe aus dem Publikum!