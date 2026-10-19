Sergio Ramos: Spektakuläres Comeback in Spanien?

Bahnt sich da ein spektakuläres Comeback an? Spaniens Fußball-Legende Sergio Ramos könnte mit 40 Jahren noch einmal in La Liga auflaufen!
Der FC Getafe beschäftigt sich offenbar schon länger mit einer Verpflichtung des Welt- und Europameisters. Klubpräsident Ángel Torres bestätigte sogar Gespräche mit dem vereinslosen Abwehr-Star. „Er könnte kommen, denn das ist ein Thema, mit dem wir uns schon seit einiger Zeit beschäftigen“, erklärte Torres in der Sendung „Tablero Deportivo“ von „Radio Nacional“.
Wiedersehen mit Carvajal?
Ramos, der bis Dezember 2025 beim mexikanischen Klub CF Monterrey unter Vertrag stand, zählt demnach zu den möglichen Neuzugängen. Bei Getafe könnte der 180-fache spanische Nationalspieler auf Dani Carvajal treffen, der erst vor wenigen Tagen bei den „Azulones“ unterschrieben hat.
Allzu große Eile haben die Verantwortlichen allerdings nicht. Da Ramos derzeit keinen Vertrag besitzt, wäre eine Verpflichtung grundsätzlich jederzeit möglich. Sportlich sieht Getafe auf seiner Position aber keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. „Das ist keine Position, auf der wir im Moment Verstärkung brauchen“, stellte Torres klar. „Der Trainer wollte Spieler für die Flügel.“
„Noch nicht zu spät“
Vom Tisch ist eine Verpflichtung trotzdem keineswegs. Laut dem Klubpräsidenten sei es „noch nicht zu spät“, Ramos zurück in die höchste spanische Spielklasse zu holen. Zuletzt war Ramos in der Saison 2023/24 für den FC Sevilla in La Liga aufgelaufen.
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