Sergio Ramos: Spektakuläres Comeback in Spanien?

Allzu große Eile haben die Verantwortlichen allerdings nicht. Da Ramos derzeit keinen Vertrag besitzt, wäre eine Verpflichtung grundsätzlich jederzeit möglich. Sportlich sieht Getafe auf seiner Position aber keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. „Das ist keine Position, auf der wir im Moment Verstärkung brauchen“, stellte Torres klar. „Der Trainer wollte Spieler für die Flügel.“