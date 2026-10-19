32 Millionen Euro für die Gemeinden in Tirol

Eine neue Straße, schnelles Internet, ein moderner Kindergarten oder ein gut ausgestattetes Krankenhaus: Was das Leben in Tirol einfacher und sicherer macht, entsteht oft direkt vor der Haustür. Damit diese Projekte auch umgesetzt werden können, stellt das Land den Gemeinden Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) zur Verfügung.