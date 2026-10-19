32 Millionen Euro für die Gemeinden in Tirol

Das Land stellt Mittel für Straßenbau, Feuerwehren, Blackout-Vorsorge und vieles mehr für die Gemeinden in Tirol zur Verfügung. Der größte Teil entfällt auf die Infrastruktur.
Eine neue Straße, schnelles Internet, ein moderner Kindergarten oder ein gut ausgestattetes Krankenhaus: Was das Leben in Tirol einfacher und sicherer macht, entsteht oft direkt vor der Haustür. Damit diese Projekte auch umgesetzt werden können, stellt das Land den Gemeinden Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) zur Verfügung.
Mit der dritten Ausschüttung heuer fließen 32 Millionen Euro in konkrete Vorhaben in allen Tiroler Bezirken.
Größter Brocken für die Infrastruktur
Der größte Teil davon entfällt auf Infrastruktur: Unterstützt werden unter anderem die Gestaltung von Dorfplätzen, der Ausbau von Wasserleitungen und Glasfasernetzen sowie der Neu- und Umbau von Kindergärten und Schulen.
Knapp 10 Mio. € stehen für die Modernisierung der Krankenhausinfrastruktur bereit. Finanziert werden unter anderem moderne MRT-Geräte, Erweiterungen von Krankenhäusern und Verbesserungen bei OP-Räumen. 774.650 Euro sind für Feuerwehr-Bedarfszuweisungen vorgesehen und 60.000 € für Notstromaggregate.
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