Ab Mittwoch müssen wir den Regenschirm auspacken

Jetzt heißt’s warm anziehen! Die neue Woche startet in der Steiermark zwar mild, am Mittwoch kommt dann aber endlich der von vielen heiß ersehnte Regen und mit ihm auch kühlere Temperaturen. Am Wochenende könnte in den Bergen dann der erste Schnee fallen.
Sonnig mit Aussicht auf Regen – so starten die Steirer in die neue Woche. Der nahezu perfekte Altweibersommer der vergangenen Wochen bleibt uns vorerst noch erhalten.
Heute und morgen zeigt sich das Wetter weiterhin von seiner besten Seite: „Es bleibt ruhig und stabil. Am Morgen ist aber steiermarkweit mit Nebel und Hochnebel zu rechnen“, verrät Ubimet-Meteorologe Michele Salmi. Am Dienstag überwiegen zwar bereits flächendeckend Wolken, die Höchstwerte liegen aber immer noch zwischen 15 und 18 Grad. Mancherorts könnten die Thermometer sogar noch 20 Grad anzeigen, so die Prognose. Ab Dienstagabend ist jedoch in der ganzen Steiermark mit Föhn und teils stürmischen Windböen zu rechnen.
Temperaturen sinken
Ab Mittwoch wird es dann unbeständig: „Die Regenmengen sind zwar überschaubar, aber es wird verbreitet nass. Zu erwarten sind etwa zehn bis 20 Liter pro Quadratmeter“, prognostiziert der Experte. Ähnlich wechselhaft und regnerisch wird auch der Donnerstag, wobei es ab Donnerstagabend wieder auflockert. Obwohl uns am Freitag ein teils frostiger Morgen bevorsteht, lässt sich im Laufe des Tages wieder überall die Sonne blicken.
Der Wetterumschwung am Mittwoch bringt auch kühlere Temperaturen mit sich: „Es ist nicht von einem Wintereinbruch die Rede, aber die Werte werden sich zwischen neun und 13 Grad einpendeln“, sagt Salmi.
Der erste Schnee
Die Vorhersagen für das nächste Wochenende sind noch sehr vage, fest steht allerdings, dass es unbeständig werden könnte. „Momentan schaut es so aus, als würde es dann wieder regnen, die Schneefallgrenze liegt auf nur noch 1500 Metern“, gibt der Meteorologe einen vorsichtigen Ausblick.
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