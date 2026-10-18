Ab Mittwoch müssen wir den Regenschirm auspacken

Heute und morgen zeigt sich das Wetter weiterhin von seiner besten Seite: „Es bleibt ruhig und stabil. Am Morgen ist aber steiermarkweit mit Nebel und Hochnebel zu rechnen“, verrät Ubimet-Meteorologe Michele Salmi. Am Dienstag überwiegen zwar bereits flächendeckend Wolken, die Höchstwerte liegen aber immer noch zwischen 15 und 18 Grad. Mancherorts könnten die Thermometer sogar noch 20 Grad anzeigen, so die Prognose. Ab Dienstagabend ist jedoch in der ganzen Steiermark mit Föhn und teils stürmischen Windböen zu rechnen.