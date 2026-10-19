Spital Mistelbach sorgt erneut für Sorgenfalten

Die Zukunft des Landesklinikums Mistelbach bleibt ein sensibles Thema in der Region. Alfred Weidlich von der Bürgerinitiative „Pro-Schwerpunktkrankenhaus Mistelbach“ hat Bedenken, dass ein geplantes „Sperrspital“ im südlichen Weinviertel den Standort Mistelbach aushungern werde. Die dortige HNO-Abteilung, die im Frühjahr mit Konstantinos Sagris noch einen neuen Chefarzt erhielt, solle künftig in den Süden verlegt werden - so stehe es im Gesundheitsplan 2040+ geschrieben. „Und