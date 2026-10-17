Affengruber Also Shines
Liverpool Comes From Behind – Man City Remains Unbeaten
Von krone Sport
Following their 6-3 victory over LASK in the Champions League, Liverpool FC followed up with another win in the Premier League: Despite falling behind, the “Reds” won 2-1 at Brentford FC. Meanwhile, Manchester City defeated Ipswich Town 3-2 and remains undefeated. David Affengruber also celebrated with Fulham FC after their 1-0 victory over Hull City.
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