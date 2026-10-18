Hilfe aus Amstetten für Frankfurter Megabau

Kaum Platz mitten in der Finanzmetropole

Mitten in der dicht bebauten Innenstadt ist die Abstimmung entscheidend. Platz zum Lagern und Montieren gibt es kaum. Das Material muss deshalb genau dann eintreffen, wenn es gebraucht wird. „Das hat unsere Logistik rund um das Material vor Ort entschieden entlastet“, erklärt Züblin-Bauleiter Tillmann Walz über die abgestimmten Lieferungen.