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Former Soccer Player Becomes a Dad Again

Surprising Baby News: Joy After Heart Drama

Nachrichten
17.10.2026 14:19
Christian Eriksen has become a father again.
Christian Eriksen has become a father again.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/chriseriksen8, AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wonderful news from Christian Eriksen: The former soccer star from Denmark has become a father again!

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On his Instagram account, the 34-year-old posted a photo of his wife and their three children. He captioned the photo “Family of 5” – and added a red heart. The couple kept the pregnancy largely private until the birth.

Eriksen was at the center of one of soccer’s most dramatic moments in June 2021. During Denmark’s Euro group stage match against Finland in Copenhagen, he collapsed lifelessly on the field in the 43rd minute and had to be resuscitated right there in the stadium. Following this incident, he had a defibrillator implanted.

Christian Eriksen collapsed during the European Championship in June 2021.
Christian Eriksen collapsed during the European Championship in June 2021.(Bild: AFP/WOLFGANG RATTAY)

Second Collapse in June 2026
InJuneof this year, he collapsed again during a friendly match against Ukraine in Odense. As a result, Eriksen decided to terminate his contract with Bundesliga relegation-bound Wolfsburg and withdraw from public life.

Eriksen came up through the youth ranks at Odense BK in his home country. He went on to play for Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Milan, Brentford FC, Manchester United, and finally VfL Wolfsburg. He holds the record for most appearances for the Danish national team, with 151 games and 46 goals.

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