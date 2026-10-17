Missed the Final! Zverev Loses Thriller in Shanghai

A small consolation for Zverev: It was confirmed a few days ago that he will definitely be No. 1 at the end of the year. However, due to his semifinal loss, it’s now certain that Zverev won’t be able to climb to the top of the world rankings at the upcoming tournament in Vienna. To do so, he would have had to reach at least the final in Shanghai. Jannik Sinner currently still leads the rankings. However, the Italian has ended his season early due to persistent knee problems and can no longer defend his world ranking points from last year.