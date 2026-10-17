Big Surprise
Missed the Final! Zverev Loses Thriller in Shanghai
That wasn’t exactly expected! Germany’s top star, Alexander Zverev, failed to reach the final at the Shanghai Masters on Saturday.
A Spaniard proved to be a stumbling block for Zverev! Not superstar Carlos Alcaraz, however, but his compatriot Alejandro Davidovich Fokina. The No. 25-seeded Fokina played brilliantly and eliminated the top favorite for the title. The final score was 5-7, 6-4, and 6-3 in Fokina’s favor.
A small consolation for Zverev: It was confirmed a few days ago that he will definitely be No. 1 at the end of the year. However, due to his semifinal loss, it’s now certain that Zverev won’t be able to climb to the top of the world rankings at the upcoming tournament in Vienna. To do so, he would have had to reach at least the final in Shanghai. Jannik Sinner currently still leads the rankings. However, the Italian has ended his season early due to persistent knee problems and can no longer defend his world ranking points from last year.
Against Davidovich Fokina, Zverev found his rhythm after a rocky start and held his ground even in difficult situations with strong serves. He narrowly won the first set 7–5. In the second set, Davidovich Fokina increased the pressure and forced a deciding set with a varied game. There, Zverev fell behind 0–3 and was unable to recover. Davidovich Fokina, ranked 26th in the world, could thus become the first Spanish champion in Shanghai.
ÖTV Doubles Team Battles for Title
There is good news from an Austrian perspective: the new ÖTV doubles team of Lucas Miedler and Neil Oberleitner reached the final at the same venue. Awaiting them in Sunday’s final are Francisco Cabral (POR) and JJ Tracy (USA).
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