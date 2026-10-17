Tirol: Crash auf Autobahn fordert vier Verletzte

Ordentlich gekracht hat es auf der Inntalautobahn A12 im Tiroler Bezirk Imst. Der Lenker eines Klein-Lkw prallte gegen einen vor ihm abbremsenden Pkw. Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen im Auto verletzt.
Zu dem Unfall kam es am Freitag gegen 13.20 Uhr. Der Lenker des Klein-Lkw fuhr im Gemeindegebiet von Mils bei Imst auf der Inntalautobahn entlang des einspurigen Baustellenbereichs. Vor ihm bremste plötzlich ein Pkw abrupt ab.
Autobahn eine Stunde gesperrt
Folglich kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem die vier Insassen des Autos „Verletzungen unbestimmten Grades“ erlitten, wie die Polizei schildert. Alle Verletzten wurden ambulant versorgt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
Die Autobahn musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Ein langer Stau war die Folge.
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