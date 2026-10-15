Betrunkene Star-Architektin rastet im Flieger aus

Anwältin prahlte mit ihrem Vermögen

Staatsanwalt Sinan Ors schilderte vor Gericht, dass die 44-Jährige gegenüber der Besatzung verbal ausfällig und bedrohlich geworden sei. Ein Mitreisender berichtete zudem, de Gale habe damit geprahlt, mehr Geld als die Flugbegleiter zu verdienen und ein eigenes Architekturbüro zu besitzen. Sie habe außerdem behauptet, die Aufgabe der Stewardessen bestehe lediglich darin, Getränke und Essen zu servieren.