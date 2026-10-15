Olympiasiegerin Flock ist Sportlerin des Jahres

LASK hängt Wintersport-Duos ab

Fußball-Doublegewinner LASK brachte es auf 98 erste Plätzen und 969 Punkte und siegte vor den Olympia-Goldmedaillen-Duos Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen) und Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin). Diese kamen jeweils auf 549 Zähler, die Männer hatten bei den ersten Plätzen mit 36:30 die Nase vorne und sind damit Zweite.