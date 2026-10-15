Olympiasiegerin Flock ist Sportlerin des Jahres

Österreichs Sportlerin des Jahres heißt Janine Flock. Im Februar hatte sich die Skeleton-Athletin in Cortina d‘Ampezzo zur Olympiasiegerin gekrönt, mit dem „Niki“ darf die 37-jährige Tirolerin nun eine weitere Trophäe in die Vitrine stellen.
Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock hat sich in der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl zu Österreichs Sportlerin des Jahres 2026 mit 159 ersten Plätzen und 1.389 Punkten klar gegenüber der Skirennläuferin Julia Scheib (707) und der Mountainbikerin Valentina Höll (571) durchgesetzt. Geehrt wurde sie am Donnerstag bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in Wien.
Flock, die im März im Eiskanal von Cortina zu Olympia-Gold gerast war, folgt bei ihrem Premierensieg auf Skirennläuferin Stephanie Venier. Seit 2010 kamen bis auf drei Ausnahmen – 2020 Ivona Dadic/Leichtathletik, 2021 Anna Kiesenhofer/Radsport, 2024 Victoria Hudson/Leichtathletik – alle Siegerinnen aus dem Wintersport.
LASK hängt Wintersport-Duos ab
Fußball-Doublegewinner LASK brachte es auf 98 erste Plätzen und 969 Punkte und siegte vor den Olympia-Goldmedaillen-Duos Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen) und Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin). Diese kamen jeweils auf 549 Zähler, die Männer hatten bei den ersten Plätzen mit 36:30 die Nase vorne und sind damit Zweite.
In den zehn Wahlauflagen seit 2017 (Nationalteam Frauen) triumphierte damit zum achten Mal der Fußballsport, von 2018 bis 2022 war Red Bull Salzburg erfolgreich, 2023 das Nationalteam der Männer. 2024 hatten sich die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau/Lukas Mähr sowie 2025 das Eishockey-Nationalteam der Männer durchgesetzt. LASK-Coach Dietmar Kühbauer wurde auch zum Trainer des Jahres ausgezeichnet.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.