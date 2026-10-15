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Olympiasiegerin Flock ist Sportlerin des Jahres

Wintersport
15.10.2026 22:00
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Sportlerin des Jahres heißt Janine Flock. Im Februar hatte sich die Skeleton-Athletin in Cortina d‘Ampezzo zur Olympiasiegerin gekrönt, mit dem „Niki“ darf die 37-jährige Tirolerin nun eine weitere Trophäe in die Vitrine stellen.

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Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock hat sich in der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl zu Österreichs Sportlerin des Jahres 2026 mit 159 ersten Plätzen und 1.389 Punkten klar gegenüber der Skirennläuferin Julia Scheib (707) und der Mountainbikerin Valentina Höll (571) durchgesetzt. Geehrt wurde sie am Donnerstag bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in Wien. 

Janine Flock
Janine Flock(Bild: Mario Urbantschitsch)

  Flock, die im März im Eiskanal von Cortina zu Olympia-Gold gerast war, folgt bei ihrem Premierensieg auf Skirennläuferin Stephanie Venier. Seit 2010 kamen bis auf drei Ausnahmen – 2020 Ivona Dadic/Leichtathletik, 2021 Anna Kiesenhofer/Radsport, 2024 Victoria Hudson/Leichtathletik – alle Siegerinnen aus dem Wintersport.

LASK hängt Wintersport-Duos ab
Fußball-Doublegewinner LASK brachte es auf 98 erste Plätzen und 969 Punkte und siegte vor den Olympia-Goldmedaillen-Duos Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen) und Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin). Diese kamen jeweils auf 549 Zähler, die Männer hatten bei den ersten Plätzen mit 36:30 die Nase vorne und sind damit Zweite.

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In den zehn Wahlauflagen seit 2017 (Nationalteam Frauen) triumphierte damit zum achten Mal der Fußballsport, von 2018 bis 2022 war Red Bull Salzburg erfolgreich, 2023 das Nationalteam der Männer. 2024 hatten sich die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau/Lukas Mähr sowie 2025 das Eishockey-Nationalteam der Männer durchgesetzt. LASK-Coach Dietmar Kühbauer wurde auch zum Trainer des Jahres ausgezeichnet.

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