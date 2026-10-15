Bus kippt vor Eurotunnel um, wird von Zug erfasst

In der Folge soll ein Güterzug das Fahrzeug erfasst haben, wie mitunter der Fernsehsender „TF1“ berichtet. Mindestens 19 Verletzte soll es zu beklagen geben. Bei fünf Personen dürfte der Zustand kritisch sein, in Lebensgefahr schwebe aber niemand, hieß es vom Département Pas-de-Calais auf der Plattform X.