Horror-Unfall
Bus kippt vor Eurotunnel um, wird von Zug erfasst
Am Donnerstagabend ist es vor dem Eurotunnel zu einem schweren Unfall gekommen: Medienberichten zufolge dürfte ein Güterzug mit einem Reisebus kollidiert sein.
Fürchterliche Szenen haben sich gegen 20 Uhr vor dem Eingang des Eurotunnels abgespielt: Laut den vorliegenden Informationen dürfte ein Kleinbus am Tunneleingang unweit eines Bahnübergangs umgekippt sein.
In der Folge soll ein Güterzug das Fahrzeug erfasst haben, wie mitunter der Fernsehsender „TF1“ berichtet. Mindestens 19 Verletzte soll es zu beklagen geben. Bei fünf Personen dürfte der Zustand kritisch sein, in Lebensgefahr schwebe aber niemand, hieß es vom Département Pas-de-Calais auf der Plattform X.
Pressekonferenz anberaumt
Für 22:15 Uhr wurde eine Pressekonferenz anberaumt, in deren Rahmen die Behörden Genaueres zum Unfall bekannt geben wollen. Derweil ist der Zugverkehr durch den Tunnel, der Frankreich und England per Zug miteinander verbindet, unterbrochen.
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