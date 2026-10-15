Felix Gall zum zweiten Mal Sportler des Jahres!

„Ich habe mein Ziel dieses Jahr zweimal erreicht“, sagte Gall. Ein Etappensieg blieb dem ehemaligen Juniorenweltmeister, der dank seiner großen Stärke in den Bergen seine Defizite im Zeitfahren kompensierte, aber sowohl in Italien als auch in Spanien knapp verwehrt. Beim Giro wurde Gall fünfmal Tageszweiter hinter dem Dänen Jonas Vingegaard und fuhr zu einem historischen zweiten Gesamtrang. 69 Jahre nach Adolf Christian bei der Tour de France erreichte er den erst zweiten österreichischen Podiumsplatz bei einer der drei großen Rundfahrten. Wenige Monate später folgte der dritte.