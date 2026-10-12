In his first start
Ndukwe madness! ÖFB star scores at the last second
Von krone Sport
An unbelievable finish to Ifeanyi Ndukwe’s starting lineup debut for Levante! With his goal in the very last minute to tie the game at 3-3, the ÖFB defender prevented his team from suffering a home loss against FC Sevilla.
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