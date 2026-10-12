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Taten auch gefilmt

Bub (14) stundenlang von Kinder-Bande gequält

Ausland
12.10.2026 22:47
Der 14-Jährige war nach dem stundenlangen Martyrium schwer verletzt (Symbolbild).
Der 14-Jährige war nach dem stundenlangen Martyrium schwer verletzt (Symbolbild).(Bild: 2026 Rawpixel Ltd. – stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen steht in Deutschland unter Verdacht, einen 14-jährigen Schüler in der Stadt Neubrandenburg stundenlang gequält und vom Martyrium des Opfers auch Videos angefertigt zu haben. Das Opfer war nach der Tat schwer verletzt. Die Polizei gibt sich zum Fall ziemlich zugeknöpft.

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Laut einem Bericht von bild.de wurde das Opfer geschlagen, getreten und verbrannt. Die Aufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln kursierten zeitweise im Internet. Durch die Videos und weitere Beweise auf sichergestellten Handys konnten die Ermittler zahlreiche Verdächtige identifizieren.

Einige Verdächtige sind bereits mehrfach amtsbekannt
Einige von ihnen – insgesamt sollen zwölf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 15 Jahren an der Tat beteiligt gewesen sein – waren den Angaben zufolge bereits mehrfach polizeibekannt. Das Opfer wurde entgegen ersten Annahmen als schwer verletzteingestuft.

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Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung. Die mutmaßlichen Haupttäter sind mindestens 14 Jahre alt und damit in Deutschland strafmündig. Zu den genauen Tatabläufen und den einzelnen Rollen der Beteiligten hält sich die Polizei zum Schutz des Opfers vorerst bedeckt.

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