Trikot von NBA-Legende für Rekordsumme verkauft

Das nächste Trikot der amerikanischen Basketball-Legende Michael Jordan aus der NBA-Finalserie 1998 ist für eine Rekordsumme versteigert worden.
Das Shirt aus dem zweiten Spiel der Serie gegen Utah Jazz mit der legendären Rückennummer 23 brachte 14 Millionen US-Dollar (12,49 Mio. Euro) ein. Dem Auktionshaus Hunt Auctions zufolge ist es die zweithöchste Summe, die jemals für ein getragenes Sporttrikot bezahlt wurde.
Ein Shirt von Baseball-Legende Babe Ruth (NY Yankees) aus den World Series 1932 wurde bei einer Auktion 2024 demnach um 24,12 Millionen US-Dollar (21,52 Mio. Euro) versteigert. Jordan eroberte 1998 mit den Bulls seinen sechsten und letzten NBA-Titel. Die gesamte Saison wurde in der Dokumentation „Last Dance“ verewigt. Das Trikot aus dem dritten Spiel der Finalserie ging im September für zwölf Millionen US-Dollar an einen neuen Besitzer. Auch Jordans Shirt aus Spiel eins wurde für über 10 Millionen versteigert.
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