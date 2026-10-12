Trikot von NBA-Legende für Rekordsumme verkauft

Ein Shirt von Baseball-Legende Babe Ruth (NY Yankees) aus den World Series 1932 wurde bei einer Auktion 2024 demnach um 24,12 Millionen US-Dollar (21,52 Mio. Euro) versteigert. Jordan eroberte 1998 mit den Bulls seinen sechsten und letzten NBA-Titel. Die gesamte Saison wurde in der Dokumentation „Last Dance“ verewigt. Das Trikot aus dem dritten Spiel der Finalserie ging im September für zwölf Millionen US-Dollar an einen neuen Besitzer. Auch Jordans Shirt aus Spiel eins wurde für über 10 Millionen versteigert.