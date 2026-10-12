Dieser Steirer-Klub trifft den Nagel auf den Kopf

Was war das für ein Wochenende in St. Peter am Ottersbach! Am Samstag die Schlagermania mit den Nockis und Roberto Blanco, am Abend davor das Oberliga-Süd-Ost-Derby gegen Deutsch Goritz, dem Spiel der Runde im steirischen Unterhaus. In dem es einen überraschend klaren Sieger gab.
Der Hit im steirischen Süd-Osten zog mit 850 Zuschauern die Massen an, der VIP-Klub in St. Peter, in dem regionale Köstlichkeiten serviert wurden, ging über. Die Gastgeber, seit dem Frühjahr im neuen Stadion-Schmuckkasterl daheim, führten als Aufsteiger vor dem Derby der Oberliga Süd-Ost (so steht es in der Tabelle) sensationell die Tabelle an.
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