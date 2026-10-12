Dieser Steirer-Klub trifft den Nagel auf den Kopf

Der Hit im steirischen Süd-Osten zog mit 850 Zuschauern die Massen an, der VIP-Klub in St. Peter, in dem regionale Köstlichkeiten serviert wurden, ging über. Die Gastgeber, seit dem Frühjahr im neuen Stadion-Schmuckkasterl daheim, führten als Aufsteiger vor dem Derby der Oberliga Süd-Ost (so steht es in der Tabelle) sensationell die Tabelle an.