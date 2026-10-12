„Nicht zu akzeptieren!“ Ärger nach Ausschreitungen

Der HC Milano und der HCB Südtirol haben Ausschreitungen ihrer Fans im Aufeinandertreffen in der ICE-Liga am Sonntagabend verurteilt.
Nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung ihres Teams hatten einige Fans der Mailänder einen Bus mit Bozener Fans attackiert. Zwei Personen erhielten laut Polizeiangaben Stadionverbote in der Mailänder Fiera Arena. „Ein solches Verhalten ist nicht zu akzeptieren“, schrieben die Klubs in einer gemeinsamen Mitteilung.
Die Rivalität zwischen zwei der größten Klubs in Italien lebt seit der Neugründung von Milano neu auf. Das Duell am Sonntag war das erste nach einer Pause von 14 Jahren und fand vor einer mit 4.000 Fans ausverkauften Arena statt. Im Stadion selbst wurden keinerlei Vorfälle mit Anhängern gemeldet.
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