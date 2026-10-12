0:7 im Derby! Oftering-Leistung war „katastrophal“

Den Ruf „Schlechtester Klub Österreichs“ konnte die SV Oftering in dieser Saison bisher ablegen: Bereits zwei der ersten acht Spiele entschied die Elf von Coach Vedat Dogru in der 2. Klasse Mitte für sich. Groß war die Hoffnung aber nicht, gegen Kirchberg/Thening nach sieben Niederlagen am Stück mal wieder ein Derby zu gewinnen.