0:7 im Derby! Oftering-Leistung war „katastrophal“

Knallharte Abrechnung nach der Packung im Derby: Oftering-Coach Vedat Dogru spricht von einem miserablen Auftritt seiner Mannschaft gegen Kirchberg/Thening. Beim Gegner freut man sich indes über den dritten Kantersieg in Serie inklusive 20:0-Torverhältnis.
Den Ruf „Schlechtester Klub Österreichs“ konnte die SV Oftering in dieser Saison bisher ablegen: Bereits zwei der ersten acht Spiele entschied die Elf von Coach Vedat Dogru in der 2. Klasse Mitte für sich. Groß war die Hoffnung aber nicht, gegen Kirchberg/Thening nach sieben Niederlagen am Stück mal wieder ein Derby zu gewinnen.
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