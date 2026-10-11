"Krone" on the Scene
This Is Where the U.S. Wants to Build Our Next Fighter Jet
Nowhere else in the world are as many fighter jets currently being produced as in the massive Lockheed Martin manufacturing facilities in the U.S. state of Texas. Austria is also considering purchasing aircraft there. A “Krone” on-site report.
It’s late September; the sun over Fort Worth, near Dallas, is already low in the sky, but it’s still beating down at well over 30 degrees on the parking lot asphalt of the world’s largest high-end weapons factory. Every few minutes, the hot air shimmers as yet another brand-new F-35 fighter jet—manufactured here—takes off from the adjacent airfield. To the naked eye, the steel-gray jets are clearly visible against the cloudless autumn sky, with white contrails forming in sharp curves at the tips of their wings. But on radar, they’re virtually invisible. That’s what makes them so unique.
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