Staatspreis für Projekt auf versiegelter Fläche

Die Verleihung des Österreichischen Solarpreises an die Stadt Waidhofen an der Thaya unterstreicht die Vorbildwirkung. Das Projekt, die Photovoltaik-Überdachung eines Parkplatzes, bietet sich an, kopiert zu werden. Und wirkt somit der Versiegelung entgegen.
Die Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik-Anlage direkt beim Freizeitzentrum zauberte den Verantwortlichen in Waidhofen an der Thaya nun viel Sonne ins Gemüt. Denn die Waldviertler Stadt erhielt dafür den Österreichischen Solarpreis vo Eurosolar Austria.
Besonders überzeugte der Mehrfachnutzen der 367 kWp-Anlage: Es gibt jetzt nicht nur Schatten für die Autos, sondern auch eine Solarstromanlage, Ladestationen für E-Mobile und Schutz vor Hochwasser. Durch das Aufschieben der Parkplatzsanierung blieben die Umbaukosten gering, zusätzlich konnte die Förderung des Landes in Anspruch genommen werden.
Erst Stromabnehmer, dann Verwirklichung
Wichtig war es auch, vorab fixe Stromabnehmer, wie das Freizeitzentrum, die Stadtgemeinde und die Energiegemeinschaft zu finden. „Das Projekt zeigt gut, was möglich ist, wenn Gemeinden und Energieunternehmen gemeinsam an einer intelligenten Lösung arbeiten“, meint Florian Müller, Vorstandsmitglied vom Planer und Errichter W.E.B. Windenergie AG.
„Der Solarpreis unterstreicht die Vorbildwirkung dieses Projekts. Ich denke, das kann noch oft kopiert werden, sodass bereits versiegelte Flächen einen Mehrfachnutzen bekommen“, ist Gemeinderat Martin Litschauer von den Grünen überzeugt.
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