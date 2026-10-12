Staatspreis für Projekt auf versiegelter Fläche

Besonders überzeugte der Mehrfachnutzen der 367 kWp-Anlage: Es gibt jetzt nicht nur Schatten für die Autos, sondern auch eine Solarstromanlage, Ladestationen für E-Mobile und Schutz vor Hochwasser. Durch das Aufschieben der Parkplatzsanierung blieben die Umbaukosten gering, zusätzlich konnte die Förderung des Landes in Anspruch genommen werden.