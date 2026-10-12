Idylle in Öko-Lodges am Weinberg genießen

Hauben-Gastronom Toni Mörwald schuf mit vier neuen Refugien in den Weinbergen von Feuersbrunn einen neuen Tourismus-Meilenstein.
„Mitten in goldgelb verfärbten Reben direkt in einer historischen Kellergasse trifft nun Wagramer Lebensgefühl auf modernen Luxus“, schwärmt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sich noch vor der Eröffnung von Toni Mörwalds neuen „Lodges am Weinberg“ in Feuersbrunn, Bezirk Tulln, verzaubern ließ. Vier stilvolle Refugien mit den klingenden Namen Walnuss, Haselnuss, Erdnuss und Kokosnuss laden auf je 128 Quadratmetern zum Durchatmen, Genießen und Bleiben ein.
Erholung mit allen Sinnen
„Unsere Kellergassen sind ein einzigartiges Kulturgut und ein wichtiger Impuls für den Tourismus. Diese Öko-Refugien fügen sich harmonisch ein“, so Mikl-Leitner. Gerade die Verbindung von Weintradition, Kulinarik und Urlaub sorge für den besonderen Reiz. „Unsere privaten Terrassen mit Blick auf die Reben, Weinverkostungen und Ausflüge durch die sanft geschwungene Wagramer Landschaft versprechen Erholung mit allen Sinnen“ versichert Mörwald. Seine Einladung: „Die Idylle genießen.“
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