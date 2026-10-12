Idylle in Öko-Lodges am Weinberg genießen

„Mitten in goldgelb verfärbten Reben direkt in einer historischen Kellergasse trifft nun Wagramer Lebensgefühl auf modernen Luxus“, schwärmt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sich noch vor der Eröffnung von Toni Mörwalds neuen „Lodges am Weinberg“ in Feuersbrunn, Bezirk Tulln, verzaubern ließ. Vier stilvolle Refugien mit den klingenden Namen Walnuss, Haselnuss, Erdnuss und Kokosnuss laden auf je 128 Quadratmetern zum Durchatmen, Genießen und Bleiben ein.