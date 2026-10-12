Herbstmesse zählte 36.800 kauffreudige Besucher

Persönliche Beratung und Angebotsvielfalt

Hansjörg Stern, interimistischer Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck (CMI), zieht eine sehr positive Bilanz: „Die 92. Innsbrucker Herbstmesse hat sich als wichtiger Impulsgeber für die Tiroler Wirtschaft und als feste Größe im Veranstaltungskalender des Landes bewährt. Das große Besucherinteresse und die Kaufbereitschaft zeigen, dass die Verbindung aus vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, persönlicher Beratung und gemeinsamen Erlebnissen sehr gut ankommt.“