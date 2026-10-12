Herbstmesse zählte 36.800 kauffreudige Besucher

Die 92. Innsbrucker Herbstmesse ist am Sonntag nach fünf abwechslungsreichen Messetagen zu Ende gegangen. Rund 36.800 Besucherinnen und Besucher nutzten das Einkaufs- und Erlebnisangebot von knapp 340 Ausstellern. Eine unabhängige Besucherbefragung bestätigt das hohe Kaufinteresse
Fünf Tage lang wurde auf der Innsbrucker Herbstmesse ausprobiert, verglichen, verkostet und eingekauft. Knapp 340 ausstellende Unternehmen, davon rund die Hälfte aus Tirol, präsentierten aktuelle Produkte, Neuheiten und Dienstleistungen.
Persönliche Beratung und Angebotsvielfalt
Hansjörg Stern, interimistischer Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck (CMI), zieht eine sehr positive Bilanz: „Die 92. Innsbrucker Herbstmesse hat sich als wichtiger Impulsgeber für die Tiroler Wirtschaft und als feste Größe im Veranstaltungskalender des Landes bewährt. Das große Besucherinteresse und die Kaufbereitschaft zeigen, dass die Verbindung aus vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, persönlicher Beratung und gemeinsamen Erlebnissen sehr gut ankommt.“
Die positiven Rückmeldungen bestärken uns darin, das Angebot auch künftig weiterzuentwickeln.
Projektleiterin Monika Woldrich
Rund 36.800 Besucherinnen und Besucher nutzten das Einkaufs- und Erlebnisangebot der Herbstmesse, etwas mehr als im Jahr zuvor, in dem 35.000 Besucher gezählt wurden.
Jeder zweite kaufte direkt ein
Die Ergebnisse einer unabhängigen Besucherbefragung unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung der Innsbrucker Herbstmesse: „Jeder Zweite kaufte direkt auf der Messe ein, 80 Prozent gaben an, im Nachgang eine Bestellung tätigen zu wollen. Besonders gefragt waren Wohnen und Einrichten, Bauen und Haushalt, Mode und Messeshopping“, berichtete Geschäftsführer Stern.
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