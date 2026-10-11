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Robbery in Wels

This Photo Is Being Used to Track Down a Tobacco Shop Robber

Nachrichten
11.10.2026 12:08
This is what the robber looks like, though there are few distinguishing features.
This is what the robber looks like, though there are few distinguishing features.(Bild: Krone KREATIV/LPD OÖ, laumat.at)
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Von Krone Oberösterreich

Last week, a tobacco shop was robbed in Wels (Upper Austria). The suspect was armed with a pair of scissors. Authorities are now launching a public appeal to find the robber. The photo they have of the suspect provides few clues as to the man’s identity.

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Police are searching for the as-yet-unidentified man who robbed a tobacco shop last Wednesday morning in the Lichtenegg district of Wels. The man was masked with a woolen hood with slits for the eyes and was armed with a pair of scissors.

The suspect entering the tobacco shop.
The suspect entering the tobacco shop.(Bild: LPD OÖ)

He held the scissors up to the 61-year-old employee and demanded cash. The robber fled southward with the loot. A police manhunt has so far been unsuccessful.

1,000-euro reward
Authorities are searching for a man of average to stocky build. He is between 1.80 and 1.85 meters tall and has a distinctive tattoo on the inside of his right forearm. The Upper Austrian Chamber of Commerce (WKO OÖ) is offering a reward of 1,000 euros for information leading to the arrest of the suspect.

Tips can be reported to the State Criminal Investigation Office at 059133 403333 or to any police station.

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