Robbery in Wels
This Photo Is Being Used to Track Down a Tobacco Shop Robber
Last week, a tobacco shop was robbed in Wels (Upper Austria). The suspect was armed with a pair of scissors. Authorities are now launching a public appeal to find the robber. The photo they have of the suspect provides few clues as to the man’s identity.
Police are searching for the as-yet-unidentified man who robbed a tobacco shop last Wednesday morning in the Lichtenegg district of Wels. The man was masked with a woolen hood with slits for the eyes and was armed with a pair of scissors.
He held the scissors up to the 61-year-old employee and demanded cash. The robber fled southward with the loot. A police manhunt has so far been unsuccessful.
1,000-euro reward
Authorities are searching for a man of average to stocky build. He is between 1.80 and 1.85 meters tall and has a distinctive tattoo on the inside of his right forearm. The Upper Austrian Chamber of Commerce (WKO OÖ) is offering a reward of 1,000 euros for information leading to the arrest of the suspect.
Tips can be reported to the State Criminal Investigation Office at 059133 403333 or to any police station.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.