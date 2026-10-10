Record and VAR Drama
Bayern salvages a point in a chaotic match against Augsburg
Von krone Sport
A record-breaking goal and VAR drama—the Bundesliga clash between Augsburg and Bayern Munich was a real rollercoaster. After conceding a goal in the eighth second and having three goals disallowed, the Munich side managed to salvage a point in the Bavarian derby.
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