Wichtiger Wirtschaftsfaktor: Busse willkommen!

Hannes Staggl, ehemaliger WB-Obmann und Imster Gastronom, strahlt wie ein neuer Euro: „Ich bin stolz, dass die Vereinigung europäischer Busunternehmer und Reiseveranstalter (RDA) seine Jahrestagung vom 21. bis 25. Oktober zum ersten Mal in Tirol abhält. Sie werden in Imst logieren.“ Staggl ist zwar im Vorstand, hat sich aber bewerben müssen.