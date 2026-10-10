Wichtiger Wirtschaftsfaktor: Busse willkommen!

Dem Imster „Hirschenwirt“ Hannes Staggl ist es gelungen, Europas Bustouristiker erstmals mit ihrer Jahrestagung nach Tirol zu lotsen. Ein positives Signal für die gesamte Branche.
Hannes Staggl, ehemaliger WB-Obmann und Imster Gastronom, strahlt wie ein neuer Euro: „Ich bin stolz, dass die Vereinigung europäischer Busunternehmer und Reiseveranstalter (RDA) seine Jahrestagung vom 21. bis 25. Oktober zum ersten Mal in Tirol abhält. Sie werden in Imst logieren.“ Staggl ist zwar im Vorstand, hat sich aber bewerben müssen.
Bergisel, Kristallwelten und Co.
160 Teilnehmer, Reiseunternehmer und Journalisten aus gesamt Europa seien Rekord. Zünftig empfangen von der Imster Schützenkompanie wird man den Multiplikatoren einige der attraktivsten Orte in Tirol zeigen. Gleich am zweiten Tag geht‘s auf den Bergisel zur Schanze und ins Tirol Panorama, anschließend in die Swarovski Kristallwelten.
Die Pandemie hat dem Bustourismus enorm geschadet. Wir sehen mittlerweile allerdings wieder einen Aufwärtstrend.
WK-Spartenobmann Franz Sailer
Natürlich lässt sich der frühere TVB-Obmann die Präsentation der Imster Region nicht entgehen. In Fachvorträgen wird Aktuelles diskutiert, ein Referent wird WK-Spartenobmann Franz Sailer sein. „Die Pandemie hat dem Bustourismus enorm geschadet“, weiß der Kämmerer und zugleich Busunternehmer, „wir sehen mittlerweile allerdings wieder einen Aufwärtstrend“.
„Signal nach außen senden“
Das Segment sei ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. „Mit dem viertägigen Seminar soll ein Signal nach außen gesendet werden, dass Busse in Tirol willkommen sind, neue Ziele werden präsentiert“, so Staggl. Und ein Bus ersetze 32 Pkw, dies sei in Klimaschutzzeiten ein wichtiges Faktum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.