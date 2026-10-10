Preining vor DTM-Titel, Auer gewinnt in Hockenheim

„Froh, dass wir überhaupt angekommen sind“

Preining kam mit einem blauen Auge davon und leistete mit Rang fünf Schadensbegrenzung: „Ich bin froh, dass wir überhaupt angekommen sind. Mir ist am Anfang jeder in die Karre gefahren, von dem einen oder anderen auch nicht ganz sportlich, aber das ist zu erwarten beim Finale, da geht es immer heiß her. Ich hatte Glück, dass der Boxenstopp beim einen oder anderen nicht gepasst hat.“ Wen speziell er in Sachen Unsportlichkeit meinte, wollte Preining vor der Kamera nicht sagen.