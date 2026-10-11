Lumagica lässt heuer ein Märchen erstrahlen

Lumagica in Frohnleiten will auch heuer wieder die Besucher verzaubern. Von 13. November bis zum 10. Jänner kann man sich auf die magischen Spuren des Nussknackers begeben. Für „Krone“-Abonnenten gibt es vergünstigte Tickets.
Geschichten gehören einfach zu Weihnachten, „Der Nussknacker“ ist eine der schönsten von allen. Und so wird dieses Märchen heuer bei Lumagica am Murhof in Frohnleiten auf spektakuläre Weise ins Zentrum gesetzt: Die Besucher folgen auf einem rund zwei Kilometer langen Weg Clara und dem Nussknacker durch magische Szenen voller Lichtkunst, Musik und Magie. Ein sprechender Baum, ein Spiegelraum, Ballerinas auf dem See und ein Zuckerpalast sind nur einige der atemberaubenden Motive, die auf die Besucher warten.
„Wir bieten über 1000 leuchtende Figuren und Objekte, viele davon interaktiv, die den Besuch bei uns zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen und nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Mitmachen einladen“, macht Astrid Perna vom Veranstalter Ivents Gusto auf den Lichterpark. Und der Erfolg gibt ihr recht: Eine halbe Million Besucherinnen und Besucher konnte man in den ersten vier Jahren des magischen Lichterparks bereits begrüßen. Sie alle haben durchwegs Topbewertungen hinterlassen. Zum heurigen 5-Jahre-Jubiläum erstrahlt der Lichterpark ganz neu.
Weichnachtskugel-Ping-Pong und andere tolle Ideen
Und so warten neben den märchenhaften Motiven viele weitere Glanzpunkte: Es gibt ein Weihnachtskugel-Ping-Pong und ein Schattenspiel. Auf Social-Media-Fans warten zahlreiche Instaspots für weihnachtliche Foto-Momente – unter anderem kann man auch Lumi, das leuchtende Maskottchen von Lumagica, treffen. Und auch kulinarisch tischt man Magisches auf, etwa eine Feuerstelle zum Rösten von Marshmallows.
Tickets sind ab sofort zu haben. Für „Krone“-Abonnenten gibt es eine 20-prozentige Ermäßigung.
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