Lumagica lässt heuer ein Märchen erstrahlen

„Wir bieten über 1000 leuchtende Figuren und Objekte, viele davon interaktiv, die den Besuch bei uns zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen und nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Mitmachen einladen“, macht Astrid Perna vom Veranstalter Ivents Gusto auf den Lichterpark. Und der Erfolg gibt ihr recht: Eine halbe Million Besucherinnen und Besucher konnte man in den ersten vier Jahren des magischen Lichterparks bereits begrüßen. Sie alle haben durchwegs Topbewertungen hinterlassen. Zum heurigen 5-Jahre-Jubiläum erstrahlt der Lichterpark ganz neu.