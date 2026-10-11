Nach Diebstahl blieb fast nur noch der Bikini

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11.10.2026 05:30
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Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau wurde in Spanien bestohlen. Aber die Kärntnerin hat es bereits abgehakt. Kommende Woche startet die 32-Jährige als Unternehmerin durch.(Bild: Österreichischer Segelverband/Dominik Matesa)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Wie Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau in Spanien bestohlen wurde und sie als Unternehmerin nun voll durchstartet. Kommende Woche launcht die Kärntnerin, die auf Instagram seit April 170.000 neue Follower dazubekam, ein spezielles Produkt. 

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Langeweile ist für Lara Vadlau ein Fremdwort. Bei der Segel-Olympiasiegerin ist immer etwas los. Vor kurzem wurde die Kärntnerin in der Nähe von Barcelona bestohlen: „Meine Freundin und ich waren mit unserem Hund kurz an einem Strand. Als wir zurück zum Auto kamen, war eine Scheibe eingeschlagen und meine Tasche mit Laptop, Reisepass und für mich wertvollen Dingen wie Olympia-Kleidung weg.“

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