Nach Diebstahl blieb fast nur noch der Bikini

Langeweile ist für Lara Vadlau ein Fremdwort. Bei der Segel-Olympiasiegerin ist immer etwas los. Vor kurzem wurde die Kärntnerin in der Nähe von Barcelona bestohlen: „Meine Freundin und ich waren mit unserem Hund kurz an einem Strand. Als wir zurück zum Auto kamen, war eine Scheibe eingeschlagen und meine Tasche mit Laptop, Reisepass und für mich wertvollen Dingen wie Olympia-Kleidung weg.“