Sonne kommt, Regen bleibt: So wird der Sonntag

Nach dem unbeständigen Samstag darf Österreich am Sonntag zumindest stellenweise wieder aufatmen! Doch wer jetzt glaubt, dass der goldene Herbst schon wieder das Zepter übernimmt, sollte den Regenschirm lieber noch griffbereit halten.
Denn auch der Sonntag präsentiert sich von seiner launischen Seite – mit sonnigen Lichtblicken, dicken Wolken und vereinzelten Regenschauern.
Im Süden und Osten hat die Sonne die besseren Karten: Hier dürfen sich die Menschen auf längere freundliche Phasen freuen. Immer wieder lugt die Sonne zwischen den Wolken hervor und sorgt für ein paar helle Momente. Doch auch dort ist die Wetterlaune nicht grenzenlos: Gegen Abend können auf die Alpensüdseite noch einzelne Regenschauer übergreifen.
Wann und wie viel Regen in Ihrer Region fällt, können Sie unserer interaktiven Regenkarte nachschauen:
Anders sieht es im Norden und entlang der Alpennordseite aus. Dort halten sich zunächst Restwolken, und auch tagsüber bleibt der Himmel wechselhaft. Quellwolken wachsen in die Höhe und bringen immer wieder Regenschauer mit sich. In den Bergen zeigt sich der Herbst bereits von seiner kühlen Seite: Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 bis 1800 Metern Seehöhe.
Der Wind bläst den Wolken entgegen! Vor allem im nördlichen Alpenvorland und im Osten frischt der Westwind mäßig bis lebhaft auf. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich also nicht nur auf wechselnde Wolken, sondern auch auf eine frische Brise einstellen.
Bei den Temperaturen ist weiterhin keine große Wärmeoffensive in Sicht: Nach frischen drei bis elf Grad in der Früh steigen die Werte tagsüber auf 13 bis 20 Grad. Die höchsten Temperaturen werden im Südosten erwartet.
Der Westen blinzelt der Sonne entgegen
Und wie geht es in die neue Woche? Nach einem frischen Start in den Tag zeigt sich das Wetter vielerorts freundlicher. Vor allem im Westen darf man sich nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder auf längere sonnige Phasen freuen. Im Süden sind anfangs noch letzte Regentropfen möglich, im Bergland einzelne Schauer. Mit nur zwei bis zehn Grad in der Früh bleibt der Herbst aber ganz schön frisch!
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