Sonne kommt, Regen bleibt: So wird der Sonntag

Der Westen blinzelt der Sonne entgegen

Und wie geht es in die neue Woche? Nach einem frischen Start in den Tag zeigt sich das Wetter vielerorts freundlicher. Vor allem im Westen darf man sich nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder auf längere sonnige Phasen freuen. Im Süden sind anfangs noch letzte Regentropfen möglich, im Bergland einzelne Schauer. Mit nur zwei bis zehn Grad in der Früh bleibt der Herbst aber ganz schön frisch!