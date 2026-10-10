Gegen Einsamkeit: Freu(n)de durch Begegnungen

Beim Symposium „Stark miteinander: Aus der Isolation zu neuer Lebensqualität“ der Kulturregion Niederösterreich werden von Experten Wege aus der Einsamkeit aufgezeigt.
Gemeinsam ist man immer stärker. Doch immer mehr Menschen haben mit Einsamkeit zu kämpfen. Und sie kann jeden treffen. Man kann von Menschen umgeben sein und sich dennoch allein fühlen. Wie man aus der Isolation zu neuer Lebensqualität finden kann, diskutieren am 20. Oktober im Panoramasaal der Hypo NÖ Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Begegnungen können einfach entstehen
Beim Symposium „Stark miteinander: Aus der Isolation zu neuer Lebensqualität“ der Kulturregion NÖ soll für das Thema Einsamkeit sensibilisiert, gesellschaftliche Tabus aufgebrochen und konkrete Wege aus der Isolation aufgezeigt werden. Das Symposium will Mut machen, selbst aktiv zu werden. Denn dort, wo Menschen aufeinander zugehen, entstehen Zusammenhalt, Lebensfreude und Lebensqualität. Dabei können Begegnungen ganz einfach entstehen: auf Dorfplätzen, am Mittagstische oder in einer Singrunde. Neben den Vorträgen stehen daher vor allem auch jene Menschen im Mittelpunkt, die bereits heute vor Ort einen wertvollen Beitrag leisten.
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