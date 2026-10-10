Gegen Einsamkeit: Freu(n)de durch Begegnungen

Begegnungen können einfach entstehen

Beim Symposium „Stark miteinander: Aus der Isolation zu neuer Lebensqualität“ der Kulturregion NÖ soll für das Thema Einsamkeit sensibilisiert, gesellschaftliche Tabus aufgebrochen und konkrete Wege aus der Isolation aufgezeigt werden. Das Symposium will Mut machen, selbst aktiv zu werden. Denn dort, wo Menschen aufeinander zugehen, entstehen Zusammenhalt, Lebensfreude und Lebensqualität. Dabei können Begegnungen ganz einfach entstehen: auf Dorfplätzen, am Mittagstische oder in einer Singrunde. Neben den Vorträgen stehen daher vor allem auch jene Menschen im Mittelpunkt, die bereits heute vor Ort einen wertvollen Beitrag leisten.