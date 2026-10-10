Einfacher und leistbarer: Gebäudetyp E hält Einzug

Möglicher Ansatz für Niederösterreich

„Die Erfahrungen aus München zeigen uns, dass der Gebäudetyp E dabei ein interessanter Ansatz sein kann. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den gemeinnützigen Bauvereinigungen prüfen, wie wir einen solchen Ansatz auch in Niederösterreich in einem konkreten Pilotprojekt erproben können. Dieses Projekt soll wissenschaftlich begleitet werden, damit wir daraus fundierte Erkenntnisse gewinnen: Wo können wir einfacher und damit kostengünstiger bauen, ohne bei Sicherheit, Qualität und Wohnkomfort Abstriche zu machen? Genau diese Erkenntnisse wollen wir für den geförderten Wohnbau der Zukunft nutzen“, betont Teschl-Hofmeister.