Russell crasht als Führender im Singapur-Sprint

WM-Traum geplatzt?

Beim Rennen in Singapur am Sonntag muss der Brite nun vom letzten Startplatz aus ins Rennen gehen. „Wir haben darauf gewartet, die Motorstrafe mit dem ADUO-Update zu nehmen“, erklärte Russell am Donnerstag in Singapur. Der WM-Titel dürfte für den Mercedes-Piloten damit in weite Ferne rücken. Bereits vor dem Sprint-Desaster lag er 84 Punkte hinter seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Sieben Rennen vor Saisonende müsste schon ein kleines Wunder geschehen, um den jungen Italiener noch einzuholen.