Wolff: Rat bei Prost wegen Rosberg und Hamilton

Wolff über „irgendwelche Verrückte“

„Ich fragte: ‘Nur so aus Interesse: Warum ist es zwischen dir und Senna so schiefgelaufen?‘ Und er antwortete: ‘Weil wir nie wussten, woran wir beim Team waren‘“, erzählte Wolff. „Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, immer für Ausgewogenheit zu sorgen. Das war damals mit Lewis und Nico nicht einfach“, erzählte er über das frühere Duell, das zum Giftzweikampf ausartete.