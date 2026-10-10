Wolff: Rat bei Prost wegen Rosberg und Hamilton

Wie schnell Team-interne Duell eskalieren können, musste Teamchef Toto Wolff bei Mercedes einst mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg im WM-Kampf einst selbst hautnah miterleben – weswegen er einmal gar bei Alain Prost um Rat fragte.
Wolff erinnerte am Randes Grand Prix in Singapur an ein Gespräch mit dem viermaligen Weltmeister Prost. Zu Beginn seiner Mercedes-Zeit suchte der Teamchef das Gespräch mit dem Franzosen, um zu erfahren, weshalb dessen längst legendäre Rivalität mit Ayrton Senna in den späten 1980er-Jahren bei McLaren so eskalierte.
Wolff über „irgendwelche Verrückte“
„Ich fragte: ‘Nur so aus Interesse: Warum ist es zwischen dir und Senna so schiefgelaufen?‘ Und er antwortete: ‘Weil wir nie wussten, woran wir beim Team waren‘“, erzählte Wolff. „Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, immer für Ausgewogenheit zu sorgen. Das war damals mit Lewis und Nico nicht einfach“, erzählte er über das frühere Duell, das zum Giftzweikampf ausartete.
Mit seinen aktuellen Fahrern Kimi Antonelli und George Russell möchte der Wiener „so ausgewogen und so transparent wie nur möglich“ kommunizieren. Antonelli führt aktuell die WM deutlich vor Russell an. Wolff kennt beide schon seit ihren Anfängen. Es sei „ziemlich ärgerlich, wenn irgendwelche Verrückten, die wirklich keine Ahnung davon haben, wie Beziehungen funktionieren, mit solchen Anschuldigungen kommen“, sagte der Mercedes-Teamchef über den Vorwurf der Ungleichbehandlung.
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