Und täglich grüßt das … Beben im Raum Innsbruck

Bebenserie in Tirol begann im August

Es ist dies die Fortsetzung einer ganzen Serie. Unzählige Erdbeben wurden in den vergangenen Wochen in Tirol verzeichnet. „Insgesamt hat der Erdbebendienst 2026 in Österreich bislang 1163 Erdbeben gemessen, 708 davon allein in Tirol“, hieß es von der GeoSphere mit Stand Freitag. Oder anders ausgedrückt: Knapp 61 Prozent aller heuer in Österreich verzeichneten Erdbeben ereigneten sich in Tirol.