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Serie setzt sich fort

Und täglich grüßt das … Beben im Raum Innsbruck

Tirol
10.10.2026 12:04
Einmal mehr bebte Samstagfrüh die Erde im Großraum Innsbruck.
Einmal mehr bebte Samstagfrüh die Erde im Großraum Innsbruck.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ – getreu dem Motto des US-Filmklassikers kann die derzeitige Erdbeben-Serie im Großraum Innsbruck wohl am besten beschrieben werden. Kein Tag ohne Erdstöße. Samstagfrüh verzeichneten die Seismologen der GeoSphere Austria erneut ein Beben – diesmal hatte es eine Magnitude von 1,7.

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Wie der Österreichische Erdbebendienst meldete, wurde das Beben um 8.34 Uhr registriert. Mit einer Magnitude von 1,7 handelte es sich im Vergleich zu jenen in den vergangenen Tagen um ein schwaches Erdbeben.

Nichtsdestotrotz seien die Erdstöße in der Nähe des Epizentrums schwach verspürt worden. Größere Auswirkungen wurden nicht gemeldet. „Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten“, so Fee-Alexandra Rodler, Seismologin bei der GeoSphere Austria.

Knapp 15 Minuten später bebte die Erde im Raum Hall – mit einer Magnitude von 0,8 lag dieses jedoch im nicht für Menschen spürbaren Bereich.

Zitat Icon

Insgesamt hat der Erdbebendienst 2026 in Österreich bislang 1163 Erdbeben gemessen, 708 davon allein in Tirol.

GeoSphere Austria (Stand Freitag)

Bebenserie in Tirol begann im August
Es ist dies die Fortsetzung einer ganzen Serie. Unzählige Erdbeben wurden in den vergangenen Wochen in Tirol verzeichnet. „Insgesamt hat der Erdbebendienst 2026 in Österreich bislang 1163 Erdbeben gemessen, 708 davon allein in Tirol“, hieß es von der GeoSphere mit Stand Freitag. Oder anders ausgedrückt: Knapp 61 Prozent aller heuer in Österreich verzeichneten Erdbeben ereigneten sich in Tirol.

Erst Freitagfrüh hatte sich im Tiroler Zentralraum ein Erdbeben der Stärke 3,1 ereignet. Das Epizentrum lag bei Aldrans/Sistrans südöstlich von Innsbruck.

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Stärkstes Beben der Serie bei 3,8
Seit August wird im Großraum Innsbruck eine auffällige Häufung von Erdbeben registriert. Begonnen hat die Serie in Hall mit einem Beben der Stärke von 3,5. Besonders deutlich wurde die Aktivität dann ab Ende September. Das bislang stärkste Beben der aktuellen Serie datiert von Samstag, 26. September. Die Erdstöße erreichten an diesem Tag kurz vor 10 Uhr eine Stärke von 3,8.

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