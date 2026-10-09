Alarm in Vienna: Woman Found Dead in Stairwell

Third-party involvement not ruled out

The 35-year-old victim is believed to have been homeless; the circumstances of her death remain unclear at this time. “Based on the circumstances of the discovery and visible injuries on the deceased’s body, a forensic autopsy has been recommended to determine the exact cause of death,” said police spokesperson Philipp Haßlinger. The woman exhibited bruises and injuries consistent with blunt force trauma. Therefore, foul play cannot be ruled out at this time.