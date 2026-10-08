Frau schwer verletzt
Bär tötete Mann in seinem Haus in der Mongolei
In der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator hat ein Bär einen Mann und eine Frau in ihrem Haus angegriffen. Der Mann kam ums Leben, die Frau überlebte schwer verletzt. Sie habe nach der Attacke zu Nachbarinnen und Nachbarn flüchten können, teilten die örtlichen Behörden mit.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend am Rande von Ulan Bator. Das Todesopfer war den Angaben nach in seinen Vierzigern, die Verletzte um die 50 Jahre alt. Sie werde derzeit im Krankenhaus behandelt, hieß es. 35 Forstaufseherinnen und Forstaufseher wurden jetzt entsandt, um das Tier aufzuspüren und abzuschießen. In den vergangenen Jahren haben gefährliche Begegnungen zwischen Bären und Menschen deutlich zugenommen. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.
In Ulan Bator wurden seit Jahresbeginn 24 Bärensichtungen gemeldet, landesweit waren es 754. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zu den Vorjahren (zwei Sichtungen 2018, eine 2019). Die Behörden haben inzwischen mit Genehmigungen für die Jagd auf Bären in acht Provinzen reagiert. Künftig sollen Forstaufseherinnen und Forstaufseher auch mit Betäubungsgewehren ausgerüstet sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.