Bär tötete Mann in seinem Haus in der Mongolei

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend am Rande von Ulan Bator. Das Todesopfer war den Angaben nach in seinen Vierzigern, die Verletzte um die 50 Jahre alt. Sie werde derzeit im Krankenhaus behandelt, hieß es. 35 Forstaufseherinnen und Forstaufseher wurden jetzt entsandt, um das Tier aufzuspüren und abzuschießen. In den vergangenen Jahren haben gefährliche Begegnungen zwischen Bären und Menschen deutlich zugenommen. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.