Zwischen Spaß mit Ronaldinho und Abstiegsangst

Seit 2002 sind die Kapfenberger, mit Ausnahme von vier Jahren Bundesliga, schon in der Zweiten Liga. In dieser Saison holte die Truppe von Michi Liendl erst einen Sieg in sieben Spielen, liegt am Tabellenende. Daher wurde die Teampause intensiv genutzt. Liendl selbst stand hingegen bei einem legendären Match am Platz – und stahl einem Superstar kurz die Show.