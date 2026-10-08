Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Achterbahn für Liendl

Zwischen Spaß mit Ronaldinho und Abstiegsangst

Fußball International
08.10.2026 12:30
Superstar Ronaldinho gratulierte Michi Liendl zu seinem Pracht-Volley-Tor.
Superstar Ronaldinho gratulierte Michi Liendl zu seinem Pracht-Volley-Tor.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Seit 2002 sind die Kapfenberger, mit Ausnahme von vier Jahren Bundesliga, schon in der Zweiten Liga. In dieser Saison holte die Truppe von Michi Liendl erst einen Sieg in sieben Spielen, liegt am Tabellenende. Daher wurde die Teampause intensiv genutzt. Liendl selbst stand hingegen bei einem legendären Match am Platz – und stahl einem Superstar kurz die Show.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Arbeit haben wir eh genug“, meint Michi Liendl angesprochen auf die fast dreiwöchige Teampause. Die der Trainer mit seinen Kapfenbergern auf dem letzten Platz der Zweiten Liga verbracht hat. „Unser Schwerpunkt war es, die defensive Stabilität herzustellen. Aber auch, Akzente in der Offensive zu setzen. Wir müssen es hinkriegen, dass beide Facetten über 90 Minuten funktionieren.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
08.10.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
206.873 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
117.249 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
89.674 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1561 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1196 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
1174 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Mehr Fußball International
Sport Tv Logo
Achterbahn für Liendl
Zwischen Spaß mit Ronaldinho und Abstiegsangst
„Ich habe gehört …“
Punkte-Hammer? ManCity muss um Zukunft zittern
Moderate Töne
Plötzlich bröckelt die klare Front gegen Infantino
Wer soll sie stoppen?
Irre Serie! „Die Spieler wollen immer noch mehr“
Heiße Transfer-Aktie
Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-WAC-Spieler?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf