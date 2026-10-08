Zwischen Spaß mit Ronaldinho und Abstiegsangst

Seit 2002 sind die Kapfenberger, mit Ausnahme von vier Jahren Bundesliga, schon in der Zweiten Liga. In dieser Saison holte die Truppe von Michi Liendl erst einen Sieg in sieben Spielen, liegt am Tabellenende. Daher wurde die Teampause intensiv genutzt. Liendl selbst stand hingegen bei einem legendären Match am Platz – und stahl einem Superstar kurz die Show.
„Arbeit haben wir eh genug“, meint Michi Liendl angesprochen auf die fast dreiwöchige Teampause. Die der Trainer mit seinen Kapfenbergern auf dem letzten Platz der Zweiten Liga verbracht hat. „Unser Schwerpunkt war es, die defensive Stabilität herzustellen. Aber auch, Akzente in der Offensive zu setzen. Wir müssen es hinkriegen, dass beide Facetten über 90 Minuten funktionieren.“
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