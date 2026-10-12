Das schönste Geheimnis ist gelüftet

Mit The Find by BESTSECRET feiert am 15. Oktober ein völlig neues Shoppingkonzept seine Europapremiere in der ShoppingCity Seiersberg. Auf rund 1.200 Quadratmetern treffen Premium- und Luxusmarken, attraktive Preise und die besondere Welt von BESTSECRET erstmals in einem stationären Store aufeinander.
Ein Geheimnis, das man gerne weitererzählt: Am 15. Oktober öffnet The Find by BESTSECRET erstmals seine Türen – und das ausgerechnet in der ShoppingCity Seiersberg. Damit wird Österreich zum Schauplatz einer echten Europapremiere und Seiersberg zum ersten Standort eines völlig neuen Store-Konzepts von BESTSECRET.
BESTSECRET zählt zu den führenden europäischen Online-Plattformen für Premium- und Luxusmode im Off-Price-Segment. Was bislang vor allem digital und exklusiv für Mitglieder erlebbar war, bekommt mit The Find nun eine neue, stationäre Bühne. Und diese steht allen offen.
Luxusmode zum Verlieben – und Sparen!
Auf rund 1.200 Quadratmetern erwartet Besucherinnen und Besucher eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Premium- und Luxusmarken zu attraktiven Preisen. Dabei geht es um weit mehr als einen zusätzlichen Fashion-Store. The Find überträgt zentrale Elemente der BESTSECRET-Welt erstmals in ein neues stationäres Format und verbindet damit die Vorteile des digitalen Off-Price-Shoppings mit einem realen Einkaufserlebnis.
Seiersberg wird zum Fashion-Hotspot
Für die ShoppingCity Seiersberg ist die Eröffnung ein weiterer wichtiger Schritt, um ihre Position als eine der führenden Shoppingdestinationen im Süden Österreichs auszubauen. Mit mehr als 180 Shops und über 30 Gastronomiebetrieben steht das Center bereits heute für eine außergewöhnlich große Vielfalt. Die Ansiedlung von The Find setzt nun einen zusätzlichen Schwerpunkt im Bereich Fashion, Premium und Off-Price.
Gerade die Kombination macht den Standort besonders spannend: Kundinnen und Kunden können internationale Modeketten, bekannte Marken, Premiumangebote und attraktive Off-Price-Konzepte an einem Ort entdecken. Mit The Find kommt nun ein Konzept hinzu, das es in dieser Form bislang nirgendwo sonst in Europa gibt.
„Wir freuen uns sehr, dass BESTSECRET für die Premiere dieses neuen Formats die ShoppingCity Seiersberg gewählt hat. The Find ist eine außergewöhnliche Ergänzung unseres Markenportfolios und unterstreicht unseren Anspruch, unseren Besucherinnen und Besuchern immer wieder Neues zu bieten“, so Anton Cech, Geschäftsführer der ShoppingCity Seiersberg.
Auch für BESTSECRET markiert die Eröffnung einen besonderen Meilenstein: Mit The Find geht das Unternehmen einen Schritt über sein bisheriges digitales Geschäftsmodell hinaus und schafft einen Ort, an dem Marken, Produkte und das besondere Gefühl des Entdeckens unmittelbar erlebbar werden.
Das Warten hat bald ein Ende
Am Donnerstag, 15. Oktober, ist es so weit. Dann wird aus einem der derzeit spannendsten Geheimnisse der ShoppingCity Seiersberg ein neues Shoppingerlebnis.
Und das Beste an diesem Geheimnis: Es ist ab 15. Oktober für alle zugänglich.