Ski-Queen Lindsey Vonn muss wieder operiert werden

„Weiß nicht, was die Zukunft bringt“

Doch wird Lindsey Vonn selbst nach dem Horror-Unfall bei den Olympischen Winterspielen noch einmal in den Ski-Zirkus zurückkehren? „Weiter voraus kann ich noch nicht blicken. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt“, lässt sich die US-Amerikanerin alle Möglichkeiten offen. Aktuell ist Vonn bei den US Open in New York anwesend, wo mehrere Tennislegenden rund um Roger Federer in die Hall of Fame des Tennissports aufgenommen wurden.