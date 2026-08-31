Ski-Queen Lindsey Vonn muss wieder operiert werden

Seit dem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen im Februar, bei dem Lindsey Vonn sogar fast ihr Bein verlor, musste sich die Ski-Queen bereits unzähligen Behandlungen unterziehen. Nun berichtete sie im Interview mit „Eurosport“, dass sogar noch weitere vor ihr liegen.
„Ich fühle mich gut, es wird besser“, versicherte Vonn im Interview. Allerdings käme sie um eine weitere Operation nicht herum. „Ich habe noch eine weitere Operation. Ich versuche, stärker zu werden. Sobald mein Kreuzband gerichtet ist, habe ich einen weiteren langen Weg vor mir“, so die 41-Jährige. Die OP solle im Winter stattfinden, danach müsse sie mit einer neunmonatigen Regenerationszeit rechnen.
„Weiß nicht, was die Zukunft bringt“
Doch wird Lindsey Vonn selbst nach dem Horror-Unfall bei den Olympischen Winterspielen noch einmal in den Ski-Zirkus zurückkehren? „Weiter voraus kann ich noch nicht blicken. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt“, lässt sich die US-Amerikanerin alle Möglichkeiten offen. Aktuell ist Vonn bei den US Open in New York anwesend, wo mehrere Tennislegenden rund um Roger Federer in die Hall of Fame des Tennissports aufgenommen wurden.
Bei der Olympischen Abfahrt in Cortina stürzte Lindsey Vonn, die trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie und mit einer Teilprothese im rechten Knie an den Start ging, schwer und zog sich einen Bruch des linken Unterschenkels zu. Die 41-Jährige musste mehrmals operiert werden, und sogar eine Amputation konnte anfangs nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden.
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